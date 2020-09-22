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Пандемия коронавируса ,  
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Худрука Волковского театра Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом

Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Художественного руководителя Волковского театра в Ярославле Сергея Пускепалиса госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова. По ее словам, Пускепалис находится в Ярославском областном госпитале ветеранов войн.

Последнюю неделю худрук не был в прямом контакте с труппой и администрацией театра, уточнила пресс-секретарь. Тем не менее в профилактических целях 60 человек из труппы и администрации театра сегодня, 22 сентября, прошли тестирование на коронавирус, сообщила Анкудинова. 

С начала пандемии Ярославской области зафиксировали 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки заболевание подтвердили еще у 48 человек. Выздоровели с начала пандемии 7,7 тыс. заболевших, умерли 46.

Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова был основан в 1750 году, он является старейшим драматическим театром России. Сергей Пускепалис стал художественным руководителем театра в августе 2019 года.

Материал дополняется.

Авторы
Майя Бобенко, Анастасия Батманова
пандемия коронавирус Ярославль
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