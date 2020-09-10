Большой театр отменил оперу «Дон Карлос» из-за коронавируса у артиста

Ильдар Абдразаков на брифинге актеров перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» в Большом театре (Фото: АГН «Москва»)

Оперу «Дон Карлос» в Большом театре отменили из-за положительного теста артиста Ильдара Абдразакова на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

«По первичному анализу у него выявлен коронавирус. Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль», — сказано на сайте.

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