Анну Нетребко госпитализировали с COVID

Ранее Большой театр отменил оперу «Дон Карлос» из-за заражения коронавирусом артиста Ильдара Абдразакова. Одну из главный партий в спектакле исполняла Анна Нетребко

Анна Нетребко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом певица написала в своем Instagram.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо!», — написала Нетребко.

Она отметила, что у нее был выбор: продолжать сидеть дома и бояться заразиться или «работать, разъезжать и выступать» с риском заболеть.

«Я безоговорочно выбрала второе и ни о чем не жалею», — пояснила певица.