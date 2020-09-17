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Анну Нетребко госпитализировали с COVID

Ранее Большой театр отменил оперу «Дон Карлос» из-за заражения коронавирусом артиста Ильдара Абдразакова. Одну из главный партий в спектакле исполняла Анна Нетребко
Анна Нетребко
Анна Нетребко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом певица написала в своем Instagram.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо!», — написала Нетребко.

Она отметила, что у нее был выбор: продолжать сидеть дома и бояться заразиться или «работать, разъезжать и выступать» с риском заболеть.

«Я безоговорочно выбрала второе и ни о чем не жалею», — пояснила певица.

Большой театр отменил оперу «Дон Карлос» из-за COVID у ведущего артиста
Общество
Ильдар Абдразаков на брифинге актеров перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди &laquo;Дон Карлос&raquo; в Большом театре

Об отмене оперы «Дон Карлос» Большой театр сообщил 10 сентября. Такое решение было принято из-за положительного теста на коронавирус у приглашенного артиста Ильдара Абдразакова. «По первичному анализу у него выявлен коронавирус. Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль», — сообщила администрация театра.

В опере «Дон Карлос» артист исполняет главные партии вместе с Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым, Агундой Кулаевой и Эльчином Азизовым.

В апреле коронавирус обнаружили у 34 сотрудников Большого театра. Тогда заразившихся сотрудников отстранили от организации концерта «Мы вместе», на котором актеры и певцы выступали перед пустым зрительным залом. Он транслировался на телевидении. «Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — сказал тогда представитель театра.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
коронавирус Анна Нетребко госпитализация
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