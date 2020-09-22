Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам

Ресурсодобывающие компании теперь будут заключать с советами представителей коренных народов специальное соглашение, в которое включат пункты о реальном ущербе и упущенную выгоду

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Правительство утвердило порядок возмещения убытков, которые ресурсодобывающие компании причинили коренным малочисленным народам страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Выплата компенсаций будет производиться на основании особого соглашения, которое организации должны заключать с региональными советами представителей малочисленных народов. В этот документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Проект соглашения затем должен пройти общественное обсуждение. Совет представителей малочисленных народов в течение пяти дней после его заключения обязан проинформировать об этом региональное правительство.

Ранее убытки от деятельности добывающих природные ресурсы компаний возмещались в индивидуальном порядке и не были никак урегулированы.