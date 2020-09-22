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Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам

Ресурсодобывающие компании теперь будут заключать с советами представителей коренных народов специальное соглашение, в которое включат пункты о реальном ущербе и упущенную выгоду
Фото:Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Правительство утвердило порядок возмещения убытков, которые ресурсодобывающие компании причинили коренным малочисленным народам страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Выплата компенсаций будет производиться на основании особого соглашения, которое организации должны заключать с региональными советами представителей малочисленных народов. В этот документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Проект соглашения затем должен пройти общественное обсуждение. Совет представителей малочисленных народов в течение пяти дней после его заключения обязан проинформировать об этом региональное правительство.

Коренные народы Севера и Сибири попросили Маска бойкотировать «Норникель»
Бизнес
Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3

Ранее убытки от деятельности добывающих природные ресурсы компаний возмещались в индивидуальном порядке и не были никак урегулированы.

Отрегулировать порядок выплаты компенсаций предлагало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) еще в 2017 году. Тогда авторы законопроекта хотели определить методику и размер компенсаций коренным народам, а также ответственных за эти выплаты. В частности, они предполагали, что возмещение за нанесенный среде обитания ущерб будут выплачивать родовым общинам коренных и малочисленных народов, а также органам местного самоуправления.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

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В августе коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России обратились к американскому предпринимателю и основателю SpaceX Илону Маску с просьбой игнорировать продукцию «Норникеля», пока не будет проведена независимая оценка экологического ущерба от деятельности российской компании на Таймыре и в Мурманской области.

Письмо было направлено после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, когда в тундру утекло 21 тыс. т дизельного топлива. Авторы обращения считают, что тем самым «Норникель» нанес ущерб традиционному образу жизни коренных малочисленных народов.

Автор
Михаил Котляр
убытки компенсация правительство малочисленные народы
Материалы по теме
Коренные народы Севера и Сибири попросили Маска бойкотировать «Норникель»
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