Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении лихорадки денге

Во многих странах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Америки, Африки продолжается распространение лихорадки денге. Россиянам при поездках в эти страны следует соблюдать осторожность, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отмечает ведомство, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, риску заражения лихорадкой денге подвергаются 40% населения мира. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Бразилии, Мексике, на Филиппинах и Шри-Ланке. Случаи заболевания в 2019 году наблюдались и в европейских странах — Испании, Италии, Франции.

Для обеспечения безопасности Роспотребнадзор рекомендует туристам: