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Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении лихорадки денге

Во многих странах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Америки, Африки продолжается распространение лихорадки денге. Россиянам при поездках в эти страны следует соблюдать осторожность, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отмечает ведомство, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, риску заражения лихорадкой денге подвергаются 40% населения мира. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Бразилии, Мексике, на Филиппинах и Шри-Ланке. Случаи заболевания в 2019 году наблюдались и в европейских странах — Испании, Италии, Франции.

Для обеспечения безопасности Роспотребнадзор рекомендует туристам:

  • заранее узнавать о риске заражения лихорадкой денге в стране, куда они направляются;
  • бороться с комарами, которые переносят заболевание, с помощью репеллентов, носить одежду с длинными рукавами, использовать сетки;
  • при повышении температуры после возвращения домой — предупреждать врача о поездке в тропические страны.

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Основные переносчики лихорадки денге — комары. Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится симптоматическими средствами.

Теги: Роспотребнадзор, лихорадка Денге, эпидемия
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