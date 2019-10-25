Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении лихорадки денге

Во многих странах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Америки, Африки продолжается распространение лихорадки денге. Россиянам при поездках в эти страны следует соблюдать осторожность, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Как отмечает ведомство, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, риску заражения лихорадкой денге подвергаются 40% населения мира. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Бразилии, Мексике, на Филиппинах и Шри-Ланке. Случаи заболевания в 2019 году наблюдались и в европейских странах — Испании, Италии, Франции.
Для обеспечения безопасности Роспотребнадзор рекомендует туристам:
- заранее узнавать о риске заражения лихорадкой денге в стране, куда они направляются;
- бороться с комарами, которые переносят заболевание, с помощью репеллентов, носить одежду с длинными рукавами, использовать сетки;
- при повышении температуры после возвращения домой — предупреждать врача о поездке в тропические страны.