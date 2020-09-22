В Москве за сутки умерли 15 человек с COVID-19

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных исходов в столице достигло 5084 человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5084 пациентов. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 19 504 человек с подтвержденным диагнозом.



При этом, согласно данным Росстата за апрель—июль, в стране умерли 37 908 человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.