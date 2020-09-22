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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 сентября

На клинические испытания выходит третья российская вакцина, в Великобритании нуждающимся на самоизоляции выплатят по £500; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,109 млн человек (плюс 6196 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 489 человек (плюс 71 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 906 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Российские компании в феврале следующего года выйдут на максимальный объем выпуска вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Всего до конца этого года планируется произвести 2 — 3 млн доз препарата.
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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Минздрав разрешил начать испытания третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Разработка центра — цельновирионная инактивированная вакцина от COVID-19. В таких вакцинах используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо инактивированные.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • 21 сентября в продажу по рецепту поступило лекарство, помогающее справиться с симптомами COVID-19 «Ареплевир». Его стоимость в аптеках установлена на уровне 12320 руб. По словам разработчиков, аптеки изначально выставляли более высокие цены, поэтому стоимость упаковки ограничили.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 30,9 млн, из них более 959 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 30,44 млн человек, из них 963 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,8 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,48 млн), на третьем — Бразилия (более 4,54 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 768 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Экс-вице-президент США и соперник Трампа в предвыборной гонке Джозеф Байден обвинил его в панике перед лицом угрозы коронавируса. «В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, он не предпринял нужных мер, он запаниковал, а Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран», — сказал Байден.
  • Британские власти будут выплачивать по £500 (48 тыс. руб.) малообеспеченным гражданам, которые столкнутся с необходимостью отправляться на самоизоляцию из-за COVID-19. Работодателей, которые будут препятствовать уходу работников на самоизоляцию, будут штрафовать. При этом для нарушителей режима самоизоляции предусмотрены штрафы в размере £1000 ( 97 тыс. руб.). В случае повторного нарушения штраф будет увеличен до £10 тыс. (976 тыс. руб.)
  • Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти предупредил, что страна оказалось в «критической точке» и сталкивается с возможностью повторного введения общенационального карантина. Заболеваемость в Великобритании вышла на уровень мая, ежесуточно выявляются более 4 тыс. новых больных.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор
Юлия Сапронова
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