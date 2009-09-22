Пластического хирурга посадили за убийство первой леди Нигерии

Суд признал испанского врача, фигурирующего в деле под инициалами М.А., виновным в неумышленном убийстве жены экс-президента Нигерии Олусегуна Обасанджо Стеллы при проведении пластической операции. Хирург получил год тюрьмы, передает Би-би-си.

В 2005г. первой леди Нигерии на фешенебельном курорте на юге Испании делали операцию по удалению излишков жира. Когда С.Обасанджо потеряла сознание под скальпелем хирурга, ее отправили в главную государственную клинику г.Марбелья, где врачи констатировали ее смерть.

Как установил суд, проводивший операцию врач по ошибке ввел трубку для отсасывания жира в брюшную полость, в результате чего женщина получила порезы печени и толстой кишки.

Помимо тюремного заключения, суд на три года отстранил врача от права заниматься медицинской практикой, а также обязал выплатить штраф в размере 120 тыс. евро сыну С.Обасанджо.

О.Обасанджо впервые возглавил Нигерию в 1976г., став 5-м президентом страны, высший государственный пост занимал до 1979г. Вновь стал президентом в 1999г., выиграв выборы. Покинул свой пост 29 мая 2007г. - в день инаугурации нынешнего президента Умару Яр'Адуа.