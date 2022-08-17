Большинство россиян сочли, что детдом лучше усыновления иностранцами

Более половины россиян — 60% — считают, что детям лучше оставаться в детдомах, чем быть усыновленными за рубеж. За десять лет с момента принятия «закона Димы Яковлева» уровень его поддержки вырос на 13%

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

За детдома, против иностранцев

Большинство россиян выступили против усыновления детей-сирот гражданами других государств, такого мнения придерживаются 60%. Их основным мотивом является мнение, что российские дети должны жить в России. Еще 32% высказались в пользу иностранного усыновления, следует из опроса ВЦИОМа (есть у РБК).

Четверть сторонников запрета считают, что судьбу сирот нужно решать по принципу «где родился, там и пригодился», то есть дети должны оставаться в своей стране.

Еще 13% считают, что российским детям небезопасно оставаться за рубежом, почти столько же уверены, что приоритет должен быть у российских усыновителей — 12%. По 7% сообщили, что их беспокоят однополые отношения, которые могут стать отрицательным примером для усыновленных детей, или что таких детей могут воспитать с чувством ненависти к России. Среди других вариантов звучали также русофобские настроения за рубежом, другой менталитет и культура (по 6%), сложность контроля за иностранными усыновителями, поддержка правительственных решений, недоверие к иностранным усыновителям (по 5%).

Женщины выступали против усыновления иностранцами чаще мужчин (62% против 60%). Поддержка этого запрета растет пропорционально возрасту: среди людей 18–24 лет его поддерживают 20%, среди россиян старше 60 лет — 81%. На мнение по этому вопросу влияет и место проживания респондентов: жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще говорят о необходимости международного усыновления (53% против 16% среди жителей села). В два раза чаще «за» выступают и россияне с высшим образованием (40% против 21% в группе с неполным средним образованием).

Те, кто выступает за иностранное усыновление, объясняли, что дети лишаются возможности обрести семью и могут остаться в детском доме (30%). Еще 9% заявили, что «дети важнее политики, их нельзя вмешивать в политику», и по 8% указали, что так у детей есть шанс на лучшую жизнь и что не должно быть недружественных стран.

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Большинство респондентов ВЦИОМа — 63% — положительно отнеслись к запрету усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам недружественных стран.

По данным Минпросвещения, с 2012 года, когда был принят «закон Димы Яковлева», число российских детей-сирот, усыновленных иностранными гражданами, стремительно снижалось. Если в 2010 году их было 3,3 тыс. человек, то в 2020 году — 38.

Опрос ВЦИОМа был проведен 9 августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность по нему с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Россияне поддержали «Диму Яковлева»

Более половины респондентов сейчас поддержали принятый в 2012 году «закон Димы Яковлева», который запрещает усыновление российских детей американцами и гражданами государств, где разрешены однополые браки. В поддержку этой инициативы в 2022 году высказались 67% опрошенных, против — 27%. Правда, при этом абсолютное большинство — 75% — не знают о том, какие последствия у этого закона.

Сейчас российские власти обсуждают возможность включить в действие закона недружественные страны. Уровень поддержки населением «закона Димы Яковлева» претерпевал колебания с момента его принятия: в 2013 году его одобряли 54%, максимум пришелся на октябрь 2015 год — 76%.

За «закон Димы Яковлева» выступают сегодня в основном россияне старшего возраста (81%), 45–59-летние (73%), имеющие среднее и среднее специальное образование (72–74%), жители села и небольших населенных пунктов (до 100 тыс. человек) (74–78%), в основном жители Северо-Кавказского округа (80%) и активные телезрители (81%).

Напротив, не поддерживают этот закон преимущественно 18–24-летние россияне (58%), граждане, недовольные своим материальным положением (37%), жители обеих столиц и городов-миллионников (43–39%), а также активные потребители интернета (46%).

Из 18% содержательных ответов о содержании закона 12% вобрали позиции его критиков: «детей перестали усыновлять / много детей остались без семей» (8%), «дети лишились шанса на медицинскую помощь за границей», «детей лишили будущего» (по 2%). Сторонники закона руководствуются тем, что детей защитили от угрозы плохого отношения (4%) и они остались дома, в безопасности (2%).

При этом россиянам оказалось сложно рассуждать о возможных последствиях нового законопроекта для детей-сирот (42% затруднились с ответом). По мнению 17%, это приведет к тому, что больше детей останутся в детских домах, еще 6% считают, что в случае принятия законопроекта дети не смогут попасть за границу, столько же отмечают, что «так будет лучше для детей». Надеются на то, что детей станут чаще усыновлять российские граждане, 5%.

В 2020 году, как сообщало Минпросвещения, в России на учете состояло 35,2 тыс. семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью, из них иностранных граждан — шесть.

В начале августа в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами недружественных стран. Одним из его авторов стал глава ЛДПР, председатель комитета по международной политике Леонид Слуцкий, который ранее фигурировал в скандале с домогательствами к журналисткам, также среди авторов — артист Дмитрий Певцов, вице-спикер Думы Борис Чернышов, глава комитета по вопросам женщин, семьи и детей Нина Останина, депутат Яна Лантратова. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты объяснили «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее, в начале марта законодатели расширили действие «закона Димы Яковлева» на всех иностранцев, которых признают причастными к нарушению прав россиян. До этого в нем были установлены правила запрета на въезд в Россию граждан США, причастных к нарушению прав человека или преступлениям против россиян. Среди мер, помимо запрета на усыновление, — ограничение на въезд в Россию и сделок с собственностью, арест финансовых активов.