Треть россиян согласились с тезисом, что Солнце вращается вокруг Земли
Треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о научных заблуждениях граждан.
Социологи спрашивали респондентов, согласны ли те со следующим утверждением: «Солнце вращается вокруг Земли».
Корректный ответ — нет, так как Земля вращается вокруг Солнца, — дали 61% опрошенных.
ВЦИОМ отмечает также, что за 15 лет число респондентов, которые неправильно ответили на этот вопрос, выросло на 7 п.п.: в 2007 году с таким утверждением согласились лишь 28% россиян.
Научная грамотность — понимание сущности науки и знание ее базовых положений и достижений.
Помимо этого участникам исследования задавали вопрос, правда ли, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Правильный ответ — нет — дали 69% опрошенных. Согласились с таким утверждением 12% респондентов. Еще 19% затруднились с ответом.
Всего респондентам задавали шесть вопросов, которые должны были выявить уровень научной грамотности участников исследования.
Помимо опросов о Солнце и Земле россиян также спрашивали, станет ли безопасным радиоактивное молоко, если его прокипятить; могли ли первобытные люди прогуливаться вместе с динозаврами; вызывают ли генетически модифицированные продукты рак и помогут ли они победить голод.
Больше всего правильных ответов россияне дали на вопросы о радиоактивном молоке и динозаврах. С некорректным утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если прокипятить, согласились лишь 7%. Это в два раза меньше, чем 15 лет назад (в 2007-м таких было 14%).
А в то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%). 15 лет назад таких было больше — 30%.
Высока оказалась доля ошибочных ответов на вопрос о ГМО. Все еще полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян. В то же время это на 23 п.п. меньше, чем в 2014 году.
Также 32% опрошенных считают, что генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле (минус 6 п.п. к данным за 2014 год).
По итогам опроса ВЦИОМ разделил участников на группы по уровню научной грамотности: два и менее правильных ответа — невысокий (21% россиян); три-четыре — средний уровень (44%); пять-шесть — высокий (35%).
При этом в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь: 61% среди 18–24-летних давали пять и более верных ответов, в группе с невысокой грамотностью — граждане более старшего возраста (33% лиц старше 66 лет давали не более двух правильных ответов).
В группе с высокой научной грамотностью преобладают пользователи интернета (49% из тех, кто дал пять и более верных ответов). А среди обладающих невысокой научной грамотностью больше тех, кто активно смотрит телевизор (43%).