СК завел уголовное дело о взятых в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово

Восемь арестантов в Кемерово взяли в заложники трех сотрудников СИЗО, потребовали выдать им мобильные телефоны и организовать встречи с руководством ФСИН. Взятых в заложники сотрудников СИЗО позже освободили

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело, после того как арестанты в Кемерово взяли сотрудников СИЗО-1 в заложники, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным следствия, 21 августа восемь арестантов СИЗО № 1 взяли в заложники трех сотрудников учреждения, потребовали предоставить им мобильные телефоны, наркотические средства и сигареты и организовать встречи с руководством ФСИН.

«Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах, никто не пострадал», — сообщили в СК.

В пресс-службе регионального управления ФСИН рассказали, что заключенные заблокировали в камере сотрудников СИЗО «при проведении режимных мероприятий». Источник ТАСС в экстренных службах говорил, что арестанты затащили конвоиров в камеру, когда те открыли дверь для проверки.

Позже одного из сотрудников освободили, после чего, как писал Telegram-канал Baza, на территорию СИЗО зашел спецназ. Правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник сообщал, что на территорию СИЗО прибыли спецподразделения ФСИН, ФСБ и Росгвардии. О том, что в изолятор прибыли силовики, сообщал и Telegram-канал Mash.