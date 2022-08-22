ФСИН: взятых в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово освободили

Взятых в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово освободили

Сотрудники кемеровского СИЗО освобождены из заложников. Восемь арестантов заперли их в камере и требовали предоставить сотовую связь, вызвать представителей прокуратуры и руководство ФСИН

СИЗО-1 в Кемерово (Фото: fsin-atlas.ru)

Двое сотрудников СИЗО-1 в Кемерово освобождены из заложников, сообщило главное управление ФСИН по региону, передает ТАСС.

«В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — сообщили в службе.

21 августа восемь человек из числа обвиняемых по тяжким преступлениям заблокировали в камере СИЗО двух сотрудников учреждения. Арестанты затащили конвоиров к камеру, когда открыли дверь для проверки, говорил источник ТАСС в экстренных службах, а также сообщал телеканал РЕН ТВ и Telegram-каналы Baza, «112». Изначально в плен попали три работника изолятора, но одного удалось быстро освободить.

Обвиняемые требовали предоставить им сотовую связь, вызвать представителей прокуратуру и руководство ФСИН, писали каналы.

Правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник сообщил, что на территорию СИЗО прибыли спецпоздразделения ФСИН, ФСБ и Росгвардии, которые собрали отряд из более чем десяти учреждений «для проведения карательной акции в отношении заключенных и жестокого избиения под видом «обысковых мероприятий». ФСИН заявлял, что пострадавших в результате инцидента нет.