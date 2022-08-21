Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово
В Кемерово заключенные следственного изолятора взяли в заложники двух сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Речь идет о СИЗО № 1. По данным ведомства, арестанты заблокировали в камере двоих сотрудников, это произошло «при проведении режимных мероприятий». «В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая», — добавили там.
Источник ТАСС в экстренных службах, а также РЕН, «Пятый канал», Telegram-каналы Baza, 112 и Mash передавали, что изначально в заложниках у восьмерых заключенных оказались трое сотрудников: конвоиров удалось затащить в камеру, когда те открыли ее для проверки. Позже одного из них освободили.
По данным каналов, арестанты требуют предоставить им сотовую связь, а также вызвать представителей прокуратуры и руководство ФСИН. Baza пишет, что на территорию СИЗО зашел спецназ.
РБК направил запросы в пресс-службы регионального управления ФСИН и региональной прокуратуры.
В начале августа двое заключенных, вооруженных заточкой и арматурой, напали на сотрудников исправительной колонии № 2 в Калмыкии. По данным Следственного комитета, один сотрудник погиб, еще несколько пострадали. Нападавших задержали, СК завел уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
Месяцем ранее в Иркутской области восемь заключенных в исправительной колонии напали с деревянными палками и ножами на других заключенных, умер один человек. Как заявили в СК, нападавшие считали, что заключенные из других отрядов сотрудничали с администрацией колонии.