Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово

Восемь заключенных СИЗО № 1 в Кемерово взяли в заложники двух конвоиров, арестанты требуют предоставить им сотовую связь, вызвать прокуроров и руководство ФСИН

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Кемерово заключенные следственного изолятора взяли в заложники двух сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Речь идет о СИЗО № 1. По данным ведомства, арестанты заблокировали в камере двоих сотрудников, это произошло «при проведении режимных мероприятий». «В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая», — добавили там.

Источник ТАСС в экстренных службах, а также РЕН, «Пятый канал», Telegram-каналы Baza, 112 и Mash передавали, что изначально в заложниках у восьмерых заключенных оказались трое сотрудников: конвоиров удалось затащить в камеру, когда те открыли ее для проверки. Позже одного из них освободили.

По данным каналов, арестанты требуют предоставить им сотовую связь, а также вызвать представителей прокуратуры и руководство ФСИН. Baza пишет, что на территорию СИЗО зашел спецназ.

РБК направил запросы в пресс-службы регионального управления ФСИН и региональной прокуратуры.

В начале августа двое заключенных, вооруженных заточкой и арматурой, напали на сотрудников исправительной колонии № 2 в Калмыкии. По данным Следственного комитета, один сотрудник погиб, еще несколько пострадали. Нападавших задержали, СК завел уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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Месяцем ранее в Иркутской области восемь заключенных в исправительной колонии напали с деревянными палками и ножами на других заключенных, умер один человек. Как заявили в СК, нападавшие считали, что заключенные из других отрядов сотрудничали с администрацией колонии.