Metallica и Элтон Джон отреагировали на смерть Оззи Осборна

Пионер хэви-метала и основатель Black Sabbath умер на 77-м году жизни. Друзья и близкие выразили соболезнования в связи с его уходом

Фото: Phil Noble / Reuters

Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. На его кончину отреагировали музыканты. Black Sabbath написала в своем аккаунте в X: «Оззи навсегда!»

Группа Metallica опубликовала совместную фотографию с Оззи Осборном и добавила эмодзи разбитого сердца — 💔.

Фото: Metaliica / Twitter

Элтон Джон назвал Осборна близким другом, настоящим новатором и легендой, который «завоевал себе место в пантеоне рок-богов». «Он также был одним из самых веселых людей, которых я когда-либо встречал. Мне будет его очень не хватать», — добавил певец.

Фото: eltonjohn / Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

«Прощай, Оззи. Спасибо за все. Всегда было здорово находиться рядом с тобой. Нам будет тебя не хватать», — написал Роб Зомби, экс-вокалист метал-группы White Zombie.

Очень грустно было узнать о смерти Осборна, написал Ронни Вуд из Rolling Stones. Он отметил, что прощальный концерт в Бирмингеме был прекрасным.

Осборн накануне смерти опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) фотографию постера прощального концерта, который назывался Back to Beginning («Возвращение к началу»).

Black Sabbath и Осборн считаются пионерами хэви-метала. Музыкант прославился такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train, Changes и др.

Осборн выступил с последним концертом 5 июля на сцене «Вилла Парк». «Вы не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца», — признался он, обращаясь к фанатам. На концерте выступили Metallica, Guns N' Roses и другие друзья музыканта.

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О смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля.