Концерты Оззи Осборна. Видео

Video

22 июня умер Оззи Осборн. Музыкант родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, он был четвертым из шести детей в бедной семье фабричных рабочих. Его настоящее имя — Джон Майкл Осборн.

Он бросил школу в 15 лет, чтобы начать зарабатывать, и работал на бойне, тестировании автомобильных гудков и других черновых работах. Осборн также отсидел непродолжительное время в тюрьме за кражу со взломом.

Группа Black Sabbath, названная в честь фильма ужасов Бориса Карлоффа, выпустила свой первый альбом в 1970 году. Альбом Paranoid с треками Iron Man и War Pigs возглавил британский чарт.

В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Заболевание он объяснял врачебной ошибкой: во время операции на шее ему повредили нервные окончания. О завершении гастрольной деятельности Осборн заявил в начале 2023 года.

Осборн и Black Sabbath считаются пионерами хэви-метала. Музыкант прославился такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train, Changes и др.

Он также снимался в реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV. Это шоу о домашней жизни Осборна, его жены Шэрон, их детей Келли и Джека и потом приемного сына Роберта Маркато, оно выходило с 2002 по 2005 год.