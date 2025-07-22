Последний в жизни концерт Оззи Осборна. Видео
Умер рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Всего три недели назад он дал прощальный концерт в родном городе Бирмингем в Великобритании. Из-за прогрессировавшей болезни Паркинсона он не мог ходить — и весь концерт провел на черном троне.
На сцену вместе с Осборном вышли музыканты из оригинального состава группы Black Sabbath. Были и приглашенные гости — Alice in Chains, Metallica, Tool, Slayer. Появились на выступлении Стивен Тайлер из Aerosmith, лидер Korn Джонатан Дэвис и вокалист Limp Bizkit Фред Дерст.
Голос у Оззи Осборна сохранился и он может петь, говорила незадолго до концерта его жена Шэрон. Концерт прошел на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла», всего в 500 метрах от дома, где вырос музыкант, и мест, где он начал потом музыкальную карьеру.
Как выступил Оззи Осборн у себя дома, там, где все начиналось, в последний раз на последнем в своей жизни концерте — в видео РБК.
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