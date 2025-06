Вместе с Beach Boys Уилсон записал такие хиты, как «Surfin’ U.S.A.», «Surfer Girl», «Be True to Your School», «Fun, Fun, Fun», «I Get Around», «California Girls», «Good Vibrations». Последнее время он страдал деменцией

Брайан Уилсон (Фото: Jonathan Alcorn / ZUMA / ТАСС)

Умер Брайан Уилсон, сооснователь группы Beach Boys и «архитектор поп-музыки», ему было 82 года, пишет Rolling Stone со ссылкой на заявление его семьи.

«Мы с прискорбием сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Пока мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, поскольку наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром», — говорится в заявлении.

Семья не сообщила причину смерти, в феврале 2024 года стало известно, что легенда Beach Boys страдает деменцией.

«Брайан так много дал миру через свою музыку, свой дух и свою силу. Он был милым, нежным человеком, а также яростным соперником. Никогда больше не будет никого, похожего на него. Бог действительно сломал шаблон, когда создал Брайана Уилсона. Помимо того, что он был творческим гением, он был одним из самых умных и забавных людей, которых я когда-либо знала. Его послание любви будет жить в его музыке вечно», — сказала изданию менеджер музыканта Джин Сиверс.

Брайан Уилсон родился 20 июня 1942 года в Калифорнии. В 1961 году он вместе с братьями Деннисом и Карлом, кузеном Майком Лавом и другом Элом Джардином основал группу Beach Boys, они начали выпускать такие хиты, как «Surfin’ U.S.A.», «Surfer Girl», «Be True to Your School», «Fun, Fun, Fun», «I Get Around», «California Girls». В 1966 году вышел альбом Pet Sounds. Rolling Stone назвал его вторым в своем списке 500 величайших альбомов всех времен, а композиция «God Only Knows» заняла 11-е место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала. Затем Уилсон выпустил лучший сингл Beach Boys «Good Vibrations».

Музыкант хотел записать альбом под названием Smile, который, как он рассказывал друзьям, станет «подростковой симфонией Богу». В 2004 году Уилсон завершил работу над ним. Smile вошел в список 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone. Альбом и песня «Mrs. O’Leary’s Cow» также принесли ему первую премию «Грэмми».

Впоследствии он начал записывать сольные альбомы — в частности, Brian Wilson 1988 года. В 2012 году Уилсон воссоединился с Beach Boys для записи That’s Why God Made the Radio — первого совместного альбома группы с 1996 года. Альбом занял третье место в Billboard 200. Музыкант также отправился в тур с Beach Boys. И альбом, и тур ознаменовали конец его участия в группе.

За последнее десятилетие Уилсон выпустил еще два альбома: No Pier Pressure (2015) и At My Piano (2021).

«С самого начала я понял, что, отключившись от внешнего мира, я могу настроиться на таинственную, дарованную Богом музыку. Это был мой дар, и он позволил мне интерпретировать и понимать эмоции, которые я не мог выразить словами», — говорил Уилсон.

В 1988 году Уилсон вместе с Beach Boys был включен в Зал славы рок-н-ролла. Пол Маккартни называл музыканта «одним из величайших американских гениев».