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Общество ,  
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Силовики пришли с обыском в Михайловский театр

Обыск связан с делом о растрате при реконструкции, фигурантом которого является директор МХАТа и худрук Михайловского театра Владимир Кехман. Следователи изымают документацию из кабинетов руководства и опрашивают администрацию
Здание Михайловского театра
Здание Михайловского театра (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге проводятся следственные действия, сообщают 78.ru и «Фонтанка». По информации изданий, силовики проводят обыск в рамках дела о растрате при ремонте. На месте работают центральный аппарат Следственного комитета и сотрудники экономической безопасности МВД.

«Фонтанка» пишет, что основная цель оперативных мероприятий — выемка документов в кабинетах руководства театра и опрос администрации. Следователи хотят получить информацию о том, когда и какие инструкции директор МХАТа и худрук Михайловского театра Владимир Кехман давал в Петербурге, находясь под подпиской о невыезде, уточняет издание. По данным «Фонтанки», сам Кехман сейчас находится в Москве, а не в Санкт-Петербурге.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета России, к художественному руководителю Михайловского театра и директору МХАТа Владимиру Кехману.

Стало известно, какое Кехману предъявили обвинение
Политика
Владимир Кехман

На позапрошлой неделе Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, у него прошел обыск по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа, возбужденном СК по материалам ФСБ. По данным «Известий», обвинение против Кехмана связано с превышением сметной стоимости по трем подрядным контрактам при реконструкции старой сцены МХАТа, восстановление которой началось в 2022 году. С тех пор общая сумма госконтрактов, включающих проектные работы, закупку оборудования и строительство, превысила 2 млрд руб.

В 2007 году Кехман стал гендиректором Михайловского театра, в 2015 году оставил эту должность, но остался художественным руководителем этого театра. МХАТ им. Горького Кехман возглавил в октябре 2021 года. ТАСС писал, что в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, у него есть долг в 17,8 млрд руб. по неоплаченным кредитам.

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Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Виктория Хабарова
Санкт-Петербург Михайловский театр МХАТ им. Горького растрата обыски Владимир Кехман
Владимир Кехман фото
Владимир Кехман
предприниматель, директор МХАТ им. Горького, худрук Михайловского театра
9 февраля 1968 года
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