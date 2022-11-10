Путин назвал борьбу с экстремизмом и киберпреступностью приоритетами МВД

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и назвал приоритеты их работы. Видео поздравления опубликовано на сайте Кремля.

День сотрудника органов внутренних дел отмечается каждый год 10 ноября. Прежде он назывался Днем российской милиции, его переименовали после реформы 2011 года.

«Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил работу сотрудников МВД в ходе проведения военной операции на Украине, в том числе то, как они «пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок» в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Также глава государства указал на снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений по стране в текущем году. «Есть зримые результаты, успехи и в противодействии организованной преступности, наркоторговле. Становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних», — добавил Путин.

Согласно данным отчета МВД о состоянии преступности за январь—август 2022 года, общее количество криминальных деяний снизилось на 1,5%, в том числе тяжких и особо тяжких на 5,7%. Также за прошедший период зарегистрировано на 3,9% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 5,6% — изнасилований и покушений на изнасилование, на 13% — разбоев. Кроме того, на 6,9% снизилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно технологий.

За восемь месяцев правоохранительными органами раскрыто 706,2 тыс. преступлений, причем сохраняется высокая раскрываемость убийств (более 98%), изнасилований (99,4%) и причинений тяжкого вреда здоровью (99%), говорится в отчете.