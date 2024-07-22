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Глюкоза объяснила свое состояние на концерте после жалоб зрителей

Певица рассказала, что из-за смерти ее бабушки и «атаки бывшего продюсера» последний месяц выдался для нее сложным. Ей прописали антидепрессанты. Зрители пожаловались, что Глюкоза была пьяной и пела под фонограмму
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Певица Наталья Чистякова-Ионова (псевдоним Глюкоза) после жалоб зрителей концерта в Красноярске на то, что она была пьяной и пела под фонограмму, объяснила: из-за смерти ее бабушки последний месяц выдался для нее сложным.

«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера», — написала певица в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Глюкоза объяснила свое состояние на концерте после жалоб зрителей
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По словам Глюкозы, такое предательство выбило ее из колеи, у нее пропал сон и начались панические атаки, из-за чего артистке пришлось обратиться к врачу, который прописал ей снотворное и антидепрессанты. «Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — пояснила она.

Певица выразила сожаление, что расстроила зрителей, и извинилась. «Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», — добавила Глюкоза.

Фадеев решил отсудить псевдоним у Глюкозы после ее концерта в Красноярске
Общество

Глюкоза была хедлайнером концерта в честь Дня металлурга, который прошел в Красноярске 20 июля. Как рассказали зрители NGS24.ru, певица пела под фонограмму, а также «трогала себя за интимные места». Некоторые решили, что она была пьяна.

Продюсер и композитор Максим Фадеев, автор проекта «Глюкоза», после этого сообщил, что юристы начали готовить иск, чтобы запретить певице использовать псевдоним и петь его песни.

Максим Фадеев заявил о планах выпуска энергетика под брендом Глюк'oZа
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Максим Фадеев

Фадеев и Глюкоза сотрудничали с 2001 года. В декабре 2023-го он анонсировал перезапуск проекта «Глюкоза» без Натальи Чистяковой-Ионовой. Поводом стало участие певицы в «голой вечеринке», которую устроила блогер Настя Ивлеева.

Организаторы сочли, что Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту, и тоже готовят иск.

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Теги
Елена Чернышова
Глюкоза концерты Красноярск
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