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Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов

Фальков: общежития нужно давать только малоимущим и студентам в сложной ситуации
Цены в общежитиях не соответствуют затратам на них — эти объекты по сути выполняют социальную функцию, заявил Фальков. В этом году вузы выделили рекордные 621 тыс. бюджетных мест. Из них 30 тыс. — для выпускников из новых регионов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Общежития следует предоставлять только малоимущим или находящимся в сложной жизненной ситуации студентам, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, цены на проживание в студенческих общежитиях абсолютно несоразмерны расходам на их содержание — и по сути, общежития выполняют социальную функцию.

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заявил Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Евгений Курсков / ТАСС

Стоимость проживания в общежитии в России варьируется в зависимости от вуза и региона. У НИУ ВШЭ для общежитий в Москве и области цены в 2024 году составят от 1018 до 2665 руб., студенты-бюджетники МГУ платят 120 руб. в месяц. В Кубанском государственном университете плата равняется около 1000–1200 руб., в Казанском федеральном университете — 670–730 руб., в Уральском федеральном университете — от 1458 до 3174 руб.

В этом году, как сообщал Фальков, в вузах выделено наибольшее за последние годы число бюджетных мест — 621 тыс. Из них почти 30 тыс. предусмотрены для выпускников школ новых регионов.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
студенческое общежитие студенты Валерий Фальков Минобрнауки
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