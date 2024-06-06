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ПМЭФ-2024 ,  
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Документ о квалификации предложили выдавать во время учебы в вузах

Фальков сообщил о планах выдавать документ о квалификации во время учебы в вузах
Сюжет
ПМЭФ-2024
Документ о квалификации планируют выдавать во время учебы в вузах, чтобы дать возможность работать студентам, заявил Фальков. Ранее он предложил включить информацию о квалификации выпускника в приложение к диплому
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

В новой системе высшего образования планируется выдавать документ о квалификации во время обучения в вузе, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе встречи с активом студенческого медиацентра ведомства на Петербургском международном форуме. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас ведем разговор с законодателями о том, чтобы документ о получении дополнительной квалификации вам давали не после документа о высшем образовании, а во время обучения в вузе», — сказал он. По словам Фалькова, с таким документом можно будет одновременно учиться в университете и работать.

Ранее он рассказал о планах добавить информацию о квалификации выпускника с привязкой к предметной составляющей в приложение к диплому о высшем образовании. Сейчас в этой графе отражена ступень образования — бакалавр или магистр. Также документ содержит перечень пройденных предметов с количеством часов, оценки по итогам зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ и информацию об учебной и производственной практиках.

В мае 2022 года Фальков объявил о намерении отказаться от Болонской системы, которую Россия использовала с 2003-го. Она предполагала двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). В России также действовали программы специалитета (не менее пяти лет) и подготовки кадров высшей квалификации: аспирантура (три–пять лет), ординатура (не более трех лет), ассистентура-стажировка (два года).

Пилотный проект новой системы высшего образования был запущен в учебном году 2023/24 в шести вузах. Он предполагает два уровня обучения: базовый (четыре–шесть лет) и специализированный (магистратура — один–три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантуру при этом отнесли к профессиональному образованию. С 2025 года упразднят бакалавриат. Как пояснили в Минобрнауки, студенты смогут завершить обучение по этой программе без перехода на новую систему высшего образования. Там также исключали обесценивание полученных дипломов бакалавриата.

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Фото:А. Белкин / Бизнес Online / ТАСC
К 2026 году новую систему высшего образования планируют расширить более чем на 1 тыс. вузов. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в рамках реализации этой инициативы разработано 180 образовательных программ, по которым в 2023 году начали обучение свыше 4 тыс. студентов.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобрнауки Валерий Фальков образование диплом квалификация ПМЭФ
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