Документ о квалификации предложили выдавать во время учебы в вузах

Фальков сообщил о планах выдавать документ о квалификации во время учебы в вузах

Документ о квалификации планируют выдавать во время учебы в вузах, чтобы дать возможность работать студентам, заявил Фальков. Ранее он предложил включить информацию о квалификации выпускника в приложение к диплому

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

В новой системе высшего образования планируется выдавать документ о квалификации во время обучения в вузе, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе встречи с активом студенческого медиацентра ведомства на Петербургском международном форуме. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас ведем разговор с законодателями о том, чтобы документ о получении дополнительной квалификации вам давали не после документа о высшем образовании, а во время обучения в вузе», — сказал он. По словам Фалькова, с таким документом можно будет одновременно учиться в университете и работать.

Ранее он рассказал о планах добавить информацию о квалификации выпускника с привязкой к предметной составляющей в приложение к диплому о высшем образовании. Сейчас в этой графе отражена ступень образования — бакалавр или магистр. Также документ содержит перечень пройденных предметов с количеством часов, оценки по итогам зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ и информацию об учебной и производственной практиках.

В мае 2022 года Фальков объявил о намерении отказаться от Болонской системы, которую Россия использовала с 2003-го. Она предполагала двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). В России также действовали программы специалитета (не менее пяти лет) и подготовки кадров высшей квалификации: аспирантура (три–пять лет), ординатура (не более трех лет), ассистентура-стажировка (два года).

Пилотный проект новой системы высшего образования был запущен в учебном году 2023/24 в шести вузах. Он предполагает два уровня обучения: базовый (четыре–шесть лет) и специализированный (магистратура — один–три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантуру при этом отнесли к профессиональному образованию. С 2025 года упразднят бакалавриат. Как пояснили в Минобрнауки, студенты смогут завершить обучение по этой программе без перехода на новую систему высшего образования. Там также исключали обесценивание полученных дипломов бакалавриата.