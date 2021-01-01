СК проверит сообщения о травмировании подростка на хоррор-квесте в Москве

Следователи организовали доследственную проверку после сообщений о том, что школьница получила травмы во время прохождения квест-игры в Москве. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по столице.

Из сообщений СМИ следует, что семеро подростков проходили квест на юго-востоке Москвы. При этом одна из участниц игры пострадала, отметили в СК.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям организаторов квеста на предмет создания и обеспечения условий безопасности участников. Также по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее РЕН ТВ сообщал со ссылкой на одного из участников игры, что подростки были на хоррор-квесте. Актер, который должен был изображать маньяка, стал причинять школьникам боль. «Моего брата он душил до слез. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе», — рассказал подросток.