СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в московском ТЦ «Времена года»

СК завел дело после гибели 4 человек из-за кипятка в ТЦ «Времена года»

СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек из-за прорыва кипятка в московском ТЦ «Времена года». Объект в 2013 году был приобретен холдингом RPHF Гагика Адибекяна, его дочь является управляющей галереей

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц) после гибели четырех человек при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

«По данным следствия, 22 июля 2023 в одном из торговых центров на западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погибли четверо человек», — сказано в сообщении.

Video

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 238 УК России предусматривает лишением свободы на срок до десяти лет.

В прокуратуре позже уточнили, что все погибшие — женщины. «В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролируется. В настоящее время мы располагаем данными о четырех погибших, женщины», — сообщила журналистам пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова (цитата по ТАСС).

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном. В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, его руководителем в 2017 года была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна. На ее странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она и сейчас называет себя CEО галереи. Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО РД Управление инвестициями) является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal 25A.

О прорыве трубы с горячей водой и эвакуации из ТЦ стало известно в районе 15:30. SHOT тогда писал, что, по предварительным данным, пострадали около 70 человек. При этом несколько человек оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах уточнял, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадало три человека из персонала кухни.