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Число погибших при прорыве кипятка в московском ТЦ выросло до четырех

Число погибших при прорыве кипятка в московском ТЦ «Времена года» выросло до четырех
Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По данным источника РБК, ЧП произошло на кухне ресторана
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

До четырех человек выросло количество погибших при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал об одном погибшем.

ТАСС пишет, что все погибшие работали в гипермаркете «Глобус Гурмэ».

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.

В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она и сейчас называет себя CEO галереи.

Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal, 25A.

О прорыве трубы с горячей водой и эвакуации из ТЦ стало известно около 15:30. SHOT тогда писал, что, по предварительным данным, пострадали около 70 человек. При этом несколько человек оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнял, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
погибшие ТЦ горячая вода Москва прорыв трубы
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Один человек погиб из-за прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ
Общество
В Москве десятки человек пострадали из-за прорыва горячей воды в ТЦ
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