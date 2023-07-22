Один человек погиб из-за прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ «Времена года»

Один человек погиб из-за прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ

Один человек погиб в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года», поиск еще одного продолжается, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным источника РБК, ЧП произошло на кухне ресторана

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Один человек погиб при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Об этом также пишут телеграм-каналы SHOT и «112».

По данным SHOT, погибшая — женщина, получившая смертельные ожоги.

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Собеседник ТАСС уточнил, что в настоящее время нет информации о судьбе еще одного человека, его ищут на втором этаже ТЦ. Он также рассказал, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил гибель человека в результате прорыва горячей воды в ТЦ. «Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года». Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», — написал он в телеграм-канале.

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.

О прорыве трубы с горячей водой и эвакуации из ТЦ стало известно в районе 15:30. SHOT тогда писал, что, по предварительным данным, пострадали около 70 человек. При этом несколько человек оставались я заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадало три человека из персонала кухни.