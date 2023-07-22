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ФСБ сообщила о задержании участников экстремистской «Таблиги Джамаат»

ФСБ заявила о задержании в Подмосковье девяти членов экстремистской «Таблиги Джамаат»
При обысках у задержанных нашли экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В столичном регионе задержали девятерых сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщили РБК в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Задержаны местные жители, которые «с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов». В ходе обысков в домах участников «Таблиги Джамаат» нашли «религиозную литературу экстремистского содержания» и «иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания».

В отношении задержанных завели уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК).

Ранее в июле ФСБ отчиталась о задержании в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в России террористическими, который планировал поджечь военную технику. По данным источника РБК в правоохранительных органах, задержанный подозревается в том, что устроил «схрон» с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику.

По данным телеграм-каналов SHOT и Baza, речь идет о 30-летнем местном жителе, который вступил в запрещенный в России и признанный террористическим «Легион «Свобода России». Источник «Интерфакса» говорил, что при обыске у задержанного дома были обнаружены детонаторы, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для взрывчатки. Ему грозит от десяти до 20 лет за участие в террористической организации.

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Яна Ломакина
ФСБ экстремистская организация задержания
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