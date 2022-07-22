«Коммерсантъ» узнал детали по запуску онлайн-продаж рецептурных лекарств

Ответственным за реализацию эксперимента вместо Минэкономразвития назначен Минздрав, узнала газета

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарств могут запустить в трех регионах России с 1 января 2023 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и источник в правительстве.

Изначально ответственным за пилот было Минэкономразвития. Ведомство предложило провести его в рамках «цифровой песочницы», предусмотренной законом об экспериментальных правовых режимах. Использование норм этого закона сделало бы возможным участие в пилоте маркетплейсов, против этого выступило государственно-правовое управление президента, узнала газета.

Собеседник издания в правительстве сообщил, что после обсуждения перспектив проведения пилота на заседании с участием президента Владимира Путина ответственным за его проведение был назначен Минздрав.

Ведомство подготовило первую версию законопроекта, который предусматривает проведение пилота в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 января 2023 года сроком на год. Выбор этих субъектов связан с тем, что там уже работают платформы электронных рецептов, которые позволят обеспечить их идентификацию при онлайн-заказе и доставке препаратов, поясняет источник газеты.

Маркетплейсы не могут играть основную роль в дистанционной продаже рецептурных препаратов, но могли бы выступить в качестве партнеров, предоставляющих доступ к онлайн-витрине, считает глава аптечной ассоциации «Союзфарма» Мария Литвинова.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов обратил внимание, что в случае исключения маркетплейсов из эксперимента в нем смогут принять участие только аптеки, у которых есть собственный сайт.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств в апреле 2020 года. Согласно документу, продавать лекарственные препараты онлайн могут аптеки. Кроме того, в законе указано, что в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения представляющего для окружающих опасность заболевания возможна дистанционная продажа рецептурных препаратов. Решение и правила продажи рецептурных препаратов принимает правительство.

