Глава Северной Осетии потребовал ₽1 млн от главреда местной газеты

По словам редактора газеты, Вячеслав Битаров потребовал взыскать с издания 1 млн руб. Адвокат заявлял, что истцы потребовали также удалить «негативную информацию» в местной газете и на сайте «Радио Свободы»

Вячеслав Битаров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал против редакции местной газеты «Свободный взгляд» иск на 1 млн руб. Об этом главный редактор издания Мадина Сагеева заявила в разговоре с РБК. В карточке дела на сайте Ленинского районного суда Владикавказа указано, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 16 июля и принят к рассмотрению 20 июля. Собеседование по делу назначено на 31 июля.

«Иск очень невнятный. В этом иске упоминается моя статья 2006 года, когда я как корреспондент ТАСС была на стажировке в Праге и как очевидец событий в Беслане давала интервью Андрею Бабицкому, который тогда был корреспондентом Радио Свобода. Мы говорили исключительно о Беслане, о существовании Битарова я тогда даже не подозревала. Эту статью глава республики требует удалить и извиниться за нее. Для меня это звучит странно. В суде будем спрашивать, чем его задело мое интервью по поводу Беслана», — рассказала Сагеева.

«Они просят меня удалить статьи с ресурсов, к которым я не имею никакого отношения (интервью с Сагеевой размещено на сайте «Радио Свобода» — РБК). Я не автор этих статей, я там даже не работала. Я не смогу исполнить это требование, даже если суд обяжет меня это сделать», — добавила она.

Настоящей причиной иска Сагеева считает ее критику Битарова как главы республики, в том числе в публикациях в газете «Свободный взгляд». РБК направил запрос в пресс-службу правительства региона.