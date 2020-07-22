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Глава Северной Осетии потребовал ₽1 млн от главреда местной газеты

По словам редактора газеты, Вячеслав Битаров потребовал взыскать с издания 1 млн руб. Адвокат заявлял, что истцы потребовали также удалить «негативную информацию» в местной газете и на сайте «Радио Свободы»
Вячеслав Битаров
Вячеслав Битаров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал против редакции местной газеты «Свободный взгляд» иск на 1 млн руб. Об этом главный редактор издания Мадина Сагеева заявила в разговоре с РБК. В карточке дела на сайте Ленинского районного суда Владикавказа указано, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 16 июля и принят к рассмотрению 20 июля. Собеседование по делу назначено на 31 июля.

«Иск очень невнятный. В этом иске упоминается моя статья 2006 года, когда я как корреспондент ТАСС была на стажировке в Праге и как очевидец событий в Беслане давала интервью Андрею Бабицкому, который тогда был корреспондентом Радио Свобода. Мы говорили исключительно о Беслане, о существовании Битарова я тогда даже не подозревала. Эту статью глава республики требует удалить и извиниться за нее. Для меня это звучит странно. В суде будем спрашивать, чем его задело мое интервью по поводу Беслана», — рассказала Сагеева.

«Они просят меня удалить статьи с ресурсов, к которым я не имею никакого отношения (интервью с Сагеевой размещено на сайте «Радио Свобода» — РБК). Я не автор этих статей, я там даже не работала. Я не смогу исполнить это требование, даже если суд обяжет меня это сделать», — добавила она.

Настоящей причиной иска Сагеева считает ее критику Битарова как главы республики, в том числе в публикациях в газете «Свободный взгляд». РБК направил запрос в пресс-службу правительства региона.

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«Они даже сами не говорят о том, что факты, которые я указываю, недостоверны, а называют их негативными и требуют запретить мне публиковать негативную информацию о Битарове. Это называется «цензура», а она запрещена Конституцией», — заключила она.

10 июля портал Abon сообщал, что иск к Сагеевой подал старший брат главы республики Таймураз Битаров. 20 июля адвокат Джабраил Габачиев разъяснил Abon, что Таймураз Битаров обратился к нему за юридической защитой в интересах Вячеслава Битарова. «Иск подал я по доверенности, выданной мне Таймуразом Битаровым», — сообщил Габачиев.

Требованиями по иску адвокат назвал признание «негативной информации» в публикациях Сагеевой на сайте «Радио Свободы», в еженедельной республиканской газете «Свободный взгляд» и сети интернет, «порочащей честь, достоинство, доброе имя и деловую репутацию главы республики Битарова Вячеслава Зелимхановича», а также возложение на ответчицу обязанности удалить данную информацию, опубликовать ее опровержение на тех ресурсах, где она была размещена и выплатить 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Осенью 2019 года занимавший тогда пост губернатора Иркутской области Сергей Левченко подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против издателей нескольких СМИ. 12 декабря Левченко ушел в отставку, после чего в январе—июне 2020 года Кировский районный суд Иркутска отказался удовлетворить все поданные им иски.

Авторы: Алена Прохоренко, Евгений Калюков
Теги: Северная Осетия, Вячеслав Битаров, суд
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