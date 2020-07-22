Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы

Нынешнюю концентрацию ресурсов в столице миллиардер оценивает как запредельную, а эта ситуация уже приводит к искажению сигналов, которые правительство посылает экономике

Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Введение ограничений, призванных остановить распространение COVID-19, привело к разрыву связей между столицей и остальной страной и доказало необходимость создать «резервный пункт управления». Об этом заявил в интервью BFM.ru предприниматель Олег Дерипаска.

«Нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», — заметил миллиардер (Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Дерипаски в $3 млрд).

Нынешнюю концентрацию ресурсов в столице Дерипаска оценивает как запредельную. По словам бизнесмена, такая ситуация уже приводит к искажению сигналов, которые правительство посылает экономике, и это особенно опасно в ситуации, когда санкционное противостояние с Западом продолжается на фоне пандемии.