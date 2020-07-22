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Пандемия коронавируса ,  
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Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы

Нынешнюю концентрацию ресурсов в столице миллиардер оценивает как запредельную, а эта ситуация уже приводит к искажению сигналов, которые правительство посылает экономике
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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Введение ограничений, призванных остановить распространение COVID-19, привело к разрыву связей между столицей и остальной страной и доказало необходимость создать «резервный пункт управления». Об этом заявил в интервью BFM.ru предприниматель Олег Дерипаска.

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«Нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», — заметил миллиардер (Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Дерипаски в $3 млрд).

Нынешнюю концентрацию ресурсов в столице Дерипаска оценивает как запредельную. По словам бизнесмена, такая ситуация уже приводит к искажению сигналов, которые правительство посылает экономике, и это особенно опасно в ситуации, когда санкционное противостояние с Западом продолжается на фоне пандемии.

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Олег Дерипаска

«Пандемия не закончится этой осенью, уже понятно, что она с нами будет жить еще как минимум год. Наш российский внутренний кризис, который длится уже шесть лет, тоже не создает больших предпосылок для положительных изменений. А если в результате американских выборов мы увидим смену администрации и придут демократы, понятно, все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками», — предупредил бизнесмен.

По словам Дерипаски, ситуация и сейчас достаточно тревожная, а уже весной следующего года против России, скорее всего, будут введены ранее обещанные «адские санкции». Он уверен, что для того, чтобы остановить спад в экономике, необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства, а чтобы добиться реального роста — совместные действия властей всех уровней и бизнеса.

«Нужно начать работать, нужно сделать новый план, создать необходимые условия и реализовать за эти 16 лет рост экономики, никак не на 2,5%. 2,5% — это поддержание статус-кво в сегодняшней ситуации. Нам нужен рост экономики, чтобы экономика сегодняшних 109 трлн руб. выросла как минимум в три раза хотя бы, до 300 трлн», — уверен Дерипаска.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска, коронавирус, кризис
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