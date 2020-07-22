Представитель Батуриной объяснил суть иска к «Независимой газете»

Елена Батурина (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Иск Елены Батуриной к «Независимой газете» связан с публикацией издания под заголовком «Народный промысел Елены Батуриной». Об этом РБК сообщил адвокат предпринимательницы Константин Астафьев.

По словам Астафьева, в публикации содержатся утверждения, которые не соответствуют действительности, а также порочат часть, достоинство и деловую репутацию его клиента. Батурина требует удалить ложные сведения и опубликовать опровержение. «Финансовых требований к изданию не предъявляется», — уточнил представитель.

«Елена Батурина неизменно ведет свою деятельность в соответствии с законодательством», — добавил адвокат.

Батурина подала иск к изданию 16 июля, в картотеке арбитражного суда о сути претензий не говорилось.

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