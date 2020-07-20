Елена Батурина подала иск к «Независимой газете»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 13:09
СМИ сообщили о проверке бывшего зама Бастрыкина из-за заявления о взятке Общество, 23:36 Дочь Тутберидзе пропустит прокаты из-за перелома ноги Спорт, 23:27 Дочь Кадырова отреагировала на включение в черный список Госдепом США Политика, 23:21 В Москве за сутки умерли 17 человек с коронавирусом Общество, 23:19 СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID Финансы, 23:02 «Дочка» РЖД напомнила о программе лояльности после идеи властей о скидках Общество, 22:45 Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию Политика, 22:39 Минздрав оценил идею создания отдельных курилок для электронных сигарет Общество, 22:29 Министр по развитию Дальнего Востока назвал задачи для сменщика Фургала Политика, 22:23 Елена Батурина подала иск к «Независимой газете» Общество, 22:10 ПИК назвал неверными данные МОЭК об отключении элитного дома от воды Общество, 22:08 Меркель и Макрон оценили прогресс переговоров по антикризисному плану ЕС Политика, 22:03 «Союзмультфильм» назвал рисунки Чижикова «маркером интересной книги» Общество, 22:02 Поправки к конституции: как и зачем в мире меняют основной закон Социальная экономика, 21:47 
Общество ,  
0 

Елена Батурина подала иск к «Независимой газете»

Елена Батурина
Елена Батурина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предприниматель Елена Батурина подала иск к редакции «Независимой газеты», следует из карточки дела на сайте арбитражного суда. На это обратило внимание агентство RNS.

РБК направил запрос представителю Елены Батуриной и «Независимой газете».

Иск был подан 16 июля. К производству он пока не принят. В чем суть иска, в картотеке суда не говорится.

За последние месяцы «Независимая газета» опубликовала несколько статей, в которых говорилось о Елене Батуриной. 15 июня вышла статья «Батурина и пустыри. Как супруга бывшего мэра приобретала элитные участки в центре Москвы», а 2 июня — «Народный промысел» Елены Батуриной. Как владелица «Интеко» разрушила проект художественного возрождения России».

Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она неизменно лидировала в рейтинге богатейших женщин России до 20 февраля, когда на некоторое время ее опередила соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Однако через месяц, в начале апреля, Батурина вернула себе статус богатейшей женщины страны. Ее состояние Forbes оценивает в $1,3 млрд.

Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной
Бизнес
Шалва Чигиринский

В конце декабря 2019 года иск против Батуриной подал Эренцен Манжеев — финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.

Претензии касались заявления вдовы Лужкова о том, что в России против Манжеева расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Финансовый управляющий утверждал, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности. В конце мая суд прекратил дело о клевете за отсутствием состава преступления.

Теги: Елена Батурина, Интеко, Независимая газета
Материалы по теме
Суд прекратил дело в отношении Елены Батуриной
Общество
Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной
Бизнес
Батурина вернула себе статус богатейшей женщины России по версии Forbes
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter