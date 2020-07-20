Елена Батурина подала иск к «Независимой газете»

Елена Батурина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предприниматель Елена Батурина подала иск к редакции «Независимой газеты», следует из карточки дела на сайте арбитражного суда. На это обратило внимание агентство RNS.

РБК направил запрос представителю Елены Батуриной и «Независимой газете».

Иск был подан 16 июля. К производству он пока не принят. В чем суть иска, в картотеке суда не говорится.

За последние месяцы «Независимая газета» опубликовала несколько статей, в которых говорилось о Елене Батуриной. 15 июня вышла статья «Батурина и пустыри. Как супруга бывшего мэра приобретала элитные участки в центре Москвы», а 2 июня — «Народный промысел» Елены Батуриной. Как владелица «Интеко» разрушила проект художественного возрождения России».

Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она неизменно лидировала в рейтинге богатейших женщин России до 20 февраля, когда на некоторое время ее опередила соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Однако через месяц, в начале апреля, Батурина вернула себе статус богатейшей женщины страны. Ее состояние Forbes оценивает в $1,3 млрд.