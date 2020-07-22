Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне

Данные о всплеске заболеваемости коронавирусом в Москве в июне не соответствуют действительности, заявили в депздраве. До этого о вспышке COVID и о том, что она «будет возникать снова и снова», сообщила «Медуза»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне. Об этом говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

«Информация о том, что, судя по данным о смертности от новой коронавирусной инфекции, 6 июня в Москве зафиксирован рост заболеваемости, абсолютно не соответствует действительности», — заявили в депздраве.

По данным оперативного штаба, с 6 по 24 июня число смертей от коронавируса за сутки постоянно снижалось, указали в ведомстве (по данным оперативного штаба, небольшой рост суточной смертности в Москве был отмечен 9, 14, 15 и 23 июня).

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Помимо этого, за это же время «больше чем в два раза снизилось число заболевших» и постепенно уменьшался прирост новых случаев. Основной показатель эпидемиологической ситуации — среднесуточный темп прироста — с 6 по 24 июня также был отрицательным, сообщили в депздраве.