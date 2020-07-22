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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне

Данные о всплеске заболеваемости коронавирусом в Москве в июне не соответствуют действительности, заявили в депздраве. До этого о вспышке COVID и о том, что она «будет возникать снова и снова», сообщила «Медуза»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне. Об этом говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

«Информация о том, что, судя по данным о смертности от новой коронавирусной инфекции, 6 июня в Москве зафиксирован рост заболеваемости, абсолютно не соответствует действительности», — заявили в депздраве.

По данным оперативного штаба, с 6 по 24 июня число смертей от коронавируса за сутки постоянно снижалось, указали в ведомстве (по данным оперативного штаба, небольшой рост суточной смертности в Москве был отмечен  9, 14, 15 и 23 июня).

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Помимо этого, за это же время «больше чем в два раза снизилось число заболевших» и постепенно уменьшался прирост новых случаев. Основной показатель эпидемиологической ситуации — среднесуточный темп прироста — с 6 по 24 июня также был отрицательным, сообщили в депздраве.

«Таким образом, информация о росте числа умерших неверна, а значит, искажена информация и о том, что в Москву идет новая вспышка вируса», — заявили в ведомстве.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Таким образом депздрав отреагировал на материал «Медузы», которая сообщила о вспышке коронавируса в Москве в июне. Издание предложило судить о темпах распространения COVID-19 не по приросту новых случаев, а по смертности от заболевания, поскольку эти данные «более надежны» и не зависят от объемов тестирования, которые могут отличаться от месяца к месяцу.

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«Идея в том, что истинная летальность вируса мало отличается во всех странах мира. Точнее, она почти одинаковая — 0,5–0,8%, медиана 0,68% — во всех популяциях с умеренно «старым» населением», — пишет «Медуза». Таким образом, по ее предположению, можно с помощью данных о смертности «вычислить число заразившихся с отставанием в 20–25 дней».

«Именно так можно выявить вспышку эпидемии в Москве в начале — середине июня, когда были отменены карантинные меры», — говорится в статье.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, департамент здравоохранения Москвы, Москва
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