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Политика ,  
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СК завершил расследование дела экс-замглавы Минкультуры Пирумова

Григорий Пирумов (Фото: sledcom.ru)

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова и его соучастников завершено, сообщается на сайте Следственного комитета.

Григорий Пирумов, а также Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза в зависимости от роли каждого обвиняются по ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК (создание преступного сообщества и участие в нем; мошенничество в особо крупном размере; легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пирумова задержали в мае 2018 года. Следствие полагает, что в 2015 году он, занимая пост заместителя министра культуры, и Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики этого ведомства, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа. В том же году был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее с подконтрольным обвиняемым ООО «МехСтройТранс» По версии следствия, в ходе его исполнения соучастники похитили более 900 млн руб., выделенных из бюджета.

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Как сообщили в Следственном комитете, никто из фигурантов дела вину не признал.

Ранее Пирумов также обвинялся по делу о хищении свыше 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. В октябре 2017 года суд приговорил его к полутора годам колонии и освободил в зале суда в связи с отбытием срока.

Теги: Минкультуры, Григорий Пирумов, Следственный комитет
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