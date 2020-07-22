Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июля

Потребительский рынок Московской области возобновил рост и преодолел снижение, произошедшее во время эпидемии коронавирусной инфекции, заявил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, до начала распространения COVID-19 недельный оборот потребительского рынка Подмосковья составлял 58,9 млрд руб. На момент максимальных ограничений, введенных в связи с эпидемией, в период с 13 по 19 апреля, этот показатель упал до 34,5 млрд руб. Сейчас он даже превысил докризисные значения, составив 66,5 млрд руб.