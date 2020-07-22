Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июля
Почти половина россиян ждут новой волны коронавируса, Трамп призвал американцев надевать маски — главное в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 783,3 тыс. (5842 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 580 человек (153 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 562 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Количество зарегистрированных в России за сутки смертей от COVID-19 возросло по сравнению с предыдущим днем почти вдвое.
В Москве за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Суточное число жертв инфекции в столице растет с 17 июля.
Видео
Первая волна коронавирусной инфекции будет продолжаться, пока 70–80% населения не переболеет COVID-19, заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Карантинные меры на этом этапе уже не имеют особого смысла, считает он.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Потребительский рынок Московской области возобновил рост и преодолел снижение, произошедшее во время эпидемии коронавирусной инфекции, заявил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, до начала распространения COVID-19 недельный оборот потребительского рынка Подмосковья составлял 58,9 млрд руб. На момент максимальных ограничений, введенных в связи с эпидемией, в период с 13 по 19 апреля, этот показатель упал до 34,5 млрд руб. Сейчас он даже превысил докризисные значения, составив 66,5 млрд руб.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
В то, что первая волна пандемии закончилась, а второй уже не будет, верят только 27% наиболее оптимистичных жителей российских городов-миллионников, свидетельствуют данные опроса Wanta Group. 47% горожан ждут прихода второй волны эпидемии COVID-19 еще до конца нынешнего года.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 14,56 млн, 607,7 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 14,95 млн человек, из них почти 616,5 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,9 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (более 2,15 млн), на третьем — Индия (более 1,19 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Южная Африка (381 тыс.).
Президент США Дональд Трамп заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом, перед тем как страна сможет справиться с эпидемией. Он призвал американцев, если те не могут соблюдать социальную дистанцию, надевать средства защиты независимо от того, нравится им носить маски или нет. Кроме того, американский лидер призвал молодежь избегать многолюдных баров из-за угрозы распространения коронавируса.
Италия справилась с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил глава Министерства здравоохранения Роберто Сперанца. Он отметил, что страна уже «вышла из бури», но пока что не достигла «безопасного убежища». По словам Сперанцы, последние месяцы были самыми тяжелыми в истории Италии со времен Второй мировой войны.
Австрийские власти решили повторно ввести обязательное ношение масок на фоне резко выросшего числа заразившихся COVID-19. Австрия была одной из первых европейских стран, начавших ослаблять карантинные ограничения, самоизоляция там была отменена еще 1 мая.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Минюст США предъявил обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. В ведомстве считают, что китайские хакеры в течение десяти лет проводили кибератаки на компании в США, Великобритании, европейских странах и украли терабайт данных, связанных в том числе с разработкой вакцины от коронавируса.