Власти назвали причину угрожавшего детскому лагерю пожара в Бурятии

Лесной пожар в Иволгинском районе Бурятии недалеко от поселения Сотниково произошел по вине местного населения. Об этом говорится в сообщении Республиканского агентства лесного хозяйства (РАХЛ).
«Какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге», — заявил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовский.
Как ранее сообщило управление МЧС по республике, из-за пожара, возникшего вечером 14 июля в лесном массиве, из расположенного поблизости реабилитационного центра эвакуировали 132 человека — детей и обслуживающий персонал. Их разместили в средней школе в Сотниково.
По состоянию на утро 15 июля пожар локализовали, заявил Мордовский. «Сотрудниками МВД по РБ ведутся оперативные действия по поиску виновника возникновения лесного пожара», — добавил он.