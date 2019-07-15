Власти назвали причину угрожавшего детскому лагерю пожара в Бурятии

Лесной пожар в Иволгинском районе Бурятии недалеко от поселения Сотниково произошел по вине местного населения. Об этом говорится в сообщении Республиканского агентства лесного хозяйства (РАХЛ).

«Какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге», — заявил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовский.

Как ранее сообщило управление МЧС по республике, из-за пожара, возникшего вечером 14 июля в лесном массиве, из расположенного поблизости реабилитационного центра эвакуировали 132 человека — детей и обслуживающий персонал. Их разместили в средней школе в Сотниково.

По состоянию на утро 15 июля пожар локализовали, заявил Мордовский. «Сотрудниками МВД по РБ ведутся оперативные действия по поиску виновника возникновения лесного пожара», — добавил он.