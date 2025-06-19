В России снизился средний балл ЕГЭ по русскому и обществознанию

В Рособрнадзоре снижение среднего балла по русскому языку связали с ужесточением задания на сочинении, в котором теперь сложнее использовать «заготовки». Обществознание сохранило позиции самого популярного экзамена по выбору

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Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ, как и в предыдущие годы, осталось обществознание. В этом году его сдали 255 тыс. человек — около 40% всех участников, подвела предварительные итоги экзамена Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор).

Средний балл по обществознанию составил 53,61. В 2024 году средний балл ЕГЭ составил 55,05, а в 2023 году — 56,4.

Общее число выбравших для сдачи обществознание не растет, в то время как выросло количество участников ЕГЭ по профильной математике, физике, химии и биологии. По мнению экспертов Рособорнадзора, это говорит о том, что все больше выпускников планируют связать свою дальнейшую карьеру с инженерными, естественнонаучными и IT-специальностями.

Выросло также число тех, кто сдал биологию — 114 тыс. человек, что на 7,55% больше, чем в 2024 году. В Рособрнадзоре отметили, что интерес к биологии растет последние три года. Средний балл ЕГЭ по этому предмету составил 54,5. На три тыс. человек больше набрали результаты выше 60 баллов. По оценке Рособрнадзора, в целом 48 тыс. выпускников «показали качественную биологическую подготовку и получили конкурентоспособный для поступления в вуз результат».

Рособрнадзор также подвел предварительные итоги экзамена по русскому языку. В основной день обязательный предмет сдали почти 638 тыс. человек, из них более половины — 337 тыс. человек — набрали больше 60 баллов. При этом средний балл составил 60,7, что ниже показателей прошлых лет. В 2024 году средний балл по русскому языку был 63,88, а в 2023 году — 68,43.

В Рособрнадзоре такое снижение связывают с «повышением объективности и реалистичности результатов экзамена» в связи с изменениями, которые исключают возможность воспользоваться «домашними заготовками» при написании сочинения.

«В этом году в сочинении давалась четкая формулировка темы. Ранее экзаменуемые сами формулировали проблему, поднятую автором текста, что иногда давало возможность участникам притянуть удобную для себя проблему и воспроизвести одно из «золотых» репетиторских сочинений по предельно обобщенной проблематике (например, «универсальные» сочинения к любому тексту о Великой Отечественной войне, семье и семейных отношениях, природе). С задачей самостоятельно написать грамотное сочинение в 150 слов на экзамене справились не все выпускники 11 класса», — пояснили в службе.

В Рособрнадзоре отметили, что участники ЕГЭ стали лучше справлять с заданиями, связанными с пунктуацией, а также с лексикой и фразеологией. Там также заметили более высокий уровень «сформированности читательской грамотности» участников экзамена.