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В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолет

Ан-30
Ан-30 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

В Оленёкском районе Якутии пропал самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.

Источник «Интерфакса» рассказал, что на борту самолета были 5 человек и 6 тонн груза. По данным источника ТАСС, в самолет были семь человек. На его поиски вылетел вертолет Ми-8.

Источник РБК подтвердил, что речь идет о самолете-зондировщике Ан-30М, который прибыл в Якутию 2 июня для участия в борьбе с лесными пожарами.

По информации агентства «ЯСИА», пропавшему самолету 44 года, первый полет он совершил в 1978 году. По данным агентства, борт выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск — Оленек и последний раз выходил на связь в 30 км от села Оленек. Аварийный маяк на самолете не срабатывал.

Накануне в Якутии пропал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром.

В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по поводу пропажи Ан-2 по по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Самолет совершал полет по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. В аэропорт назначения он не прибыл. С радаров воздушное судно пропало в 12:20 по местному времени (06:20 мск).

По данным МЧС, на борту воздушного судна находились три человека: два члена экипажа и пассажир. Самолет перевозил 1 т груза.

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Теги
самолет Республика Саха (Якутия) поисковая операция

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