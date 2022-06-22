МЧС сообщило о ликвидации пожара на НПЗ в Ростовской области
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован, сообщило управление МЧС по региону на сайте.
«В 10:50 полная ликвидация. Причины пожара уточняются», — отметили в ведомстве.
Возгорание в теплообменнике завода началось в 9:25. Пожарные прибыли на пожар второго ранга и выяснили, что загорелась вакуумная установка, сообщил начальник регионального МЧС Сергей Филиппов, передал «РБК Ростов» в Telegram. Он сказал, что ведомство устанавливает причину вместе со следственными органами.
Источник госагентства ТАСС в местной администрации сказал, что перед пожаром сотрудники НПЗ заметили украинский беспилотник. «Он врезался в конструкции завода, после чего произошли взрыв и пожар», — рассказал собеседник агентства.
В то же время источник агентства в силовых структурах отметил, что над территорией завода пролетели два беспилотника. По его словам, один из них врезался в теплообменник, что и вызвало возгорание, а второй улетел.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, что неопознанный беспилотник пикирует и врезается в НПЗ, после чего происходит взрыв.
Новошахтинский завод находится в Красносулинском районе Ростовской области, недалеко от границы с ЛНР. Киев ввел санкции против предприятия из-за поставок топлива в Донбасс. В 2021 году завод купил подрядчик «Газпрома» «Петон».