МЧС сообщило о ликвидации пожара на НПЗ в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован, сообщило управление МЧС по региону на сайте.

«В 10:50 полная ликвидация. Причины пожара уточняются», — отметили в ведомстве.

Возгорание в теплообменнике завода началось в 9:25. Пожарные прибыли на пожар второго ранга и выяснили, что загорелась вакуумная установка, сообщил начальник регионального МЧС Сергей Филиппов, передал «РБК Ростов» в Telegram. Он сказал, что ведомство устанавливает причину вместе со следственными органами.

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Источник госагентства ТАСС в местной администрации сказал, что перед пожаром сотрудники НПЗ заметили украинский беспилотник. «Он врезался в конструкции завода, после чего произошли взрыв и пожар», — рассказал собеседник агентства.

В то же время источник агентства в силовых структурах отметил, что над территорией завода пролетели два беспилотника. По его словам, один из них врезался в теплообменник, что и вызвало возгорание, а второй улетел.

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Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, что неопознанный беспилотник пикирует и врезается в НПЗ, после чего происходит взрыв.

Новошахтинский завод находится в Красносулинском районе Ростовской области, недалеко от границы с ЛНР. Киев ввел санкции против предприятия из-за поставок топлива в Донбасс. В 2021 году завод купил подрядчик «Газпрома» «Петон».

