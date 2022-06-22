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Общество ,  

Власти США решили ограничить содержание никотина в сигаретах

Меру, снижающую содержание никотина в сигаретах до уровня, при котором курение не вызывает привыкания, представят в США в 2023 году. На ее реализацию понадобятся годы, в том числе из-за юридических трудностей, считают эксперты
Фото: Patrick Sison / AP
Фото: Patrick Sison / AP

Администрация президента США Джо Байдена планирует разработать инициативу, устанавливающую максимально допустимое количество никотина в сигаретах и других табачных изделиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления Белого дома.

Речь идет об уровне никотина, при котором курение не вызывает привыкания; какие конкретно показатели имеются в виду, не уточняется.

Как ожидается, мера будет представлена в 2023 году, ее цель — помочь людям принять решение отказаться от сигарет и предотвратить «превращение молодых людей в заядлых курильщиков».

В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде на каждой сигарете
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Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что никотин вызывает наибольшее привыкание среди веществ, содержащихся в сигаретах. «На самом деле, более половины взрослых курильщиков каждый год предпринимают серьезные попытки бросить курить, но большинству из них это не удается», — сообщает регулятор.

По данным FDA, из-за болезней, связанных с курением, каждый год преждевременно умирают 480 тыс. человек.

Как отмечает The New York Times, на реализацию этого предложения, в том числе решение юридических проблем, могут уйти годы. Табачные компании уже заявили, что требование значительно снизить уровень никотина в сигаретах противоречит закону.

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В Мексике полностью запретили продажу вейпов и электронных сигарет
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Фото:Manuel Velasquez / Getty Images

Есть и другие проблемы: эксперты, опрошенные NYT, считают, что курильщики в США (это около 30 млн человек) могут столкнуться с никотиновой абстиненцией — группой симптомов, которые возникают в первые недели после прекращения или уменьшения потребления никотина. Они включают тревогу, депрессию, проблемы со сном, беспокойство, увеличение веса и трудности с концентрацией внимания. По мнению экспертов, люди начнут искать альтернативы, такие как электронные сигареты, либо будут пытаться купить табачную продукцию с высоким содержанием никотина на нелегальных рынках или за границей — в Мексике и Канаде.

Сигареты с низким содержанием никотина уже доступны на американском рынке — весной 2022 года их начала выпускать нью-йоркская биотехнологическая компания 22nd Century Group. На разработку таких сигарет и выращивание табака для них ушло 15 лет и десятки миллионов долларов, отмечает NYT. По утверждению исполнительного директора 22nd Century Group Джеймса Миша, они содержат 5% никотина.

В апреле FDA обнародовало план по запрету сигарет с ментолом и ароматизированных сигар. Регулятор считает, что это поможет предотвратить до 650 тыс. смертей от курения в течение 40 лет. На долю ментола приходится более трети сигарет, продаваемых в стране.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США сигареты курильщики курение табачные компании

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