В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде на каждой сигарете

Правительство Канады предложило размещать информацию о вреде табачных изделий для здоровья на каждой сигарете, а не на пачке, следует из публикации на сайте.

Кабинет министров объяснил, что прежние способы предупреждения устарели для 13% курящих людей в Канаде, поэтому предложил обновить сообщения и изображения на табачных изделиях, чтобы защитить здоровье граждан.

Инициатива предполагает, что производители будут печатать письменные предупреждения на отдельных сигаретах, сигарах с фильтром и сигаретных трубок (скрученной бумаге без содержимого).

Авторы предложения ожидают, что новая маркировка будет гарантировать, что сообщение о вреде для здоровья дойдет до людей, которые курят в компании только по одной сигарете, как часто делают молодые люди.

Кроме того, канадское правительство запланировало обновить нынешнюю форму предупреждений — размещение на каждой упаковке табачных изделий и демонстрацию сообщений в медиа. Авторы хотят расширить список негативных последствий для здоровья и включить в него такие болезни как рак желудка, колоректальный рак, диабет, заболевания периферических сосудов и рак шейки матки.

По мнению разработчиков идеи, такие изменения предотвратят долгосрочную зависимость от табака, сократят смертность и число пациентов с болезнями, которые вызвало потребление табака, а также снизят нагрузку на канадскую систему здравоохранения.

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11 июня в стране начнется 75-дневный период общественных консультаций, сообщила помощник министра здравоохранения, Кэролин Беннет. Если инициатива получит положительные отзывы от граждан и правительство примет новые правила маркировки, то Канада станет первой страной в мире, чьи власти обязывают размещать информацию о вреде на каждой сигарете.

Канада ввела требование о графических предупреждениях на упаковках табачных изделий в 2000 году, чтобы повысить осведомленность о рисках и последствиях для здоровья. Последний раз формат предупреждений для сигар и сигарет обновляли в 2011 году.

По данным правительства, число курильщиков в Канаде снизилось с 28% в 1998 году до 13% в этом году. Согласно стратегии страны по борьбе с употреблением табака, к 2035 году показатель должен сократиться до 5%.