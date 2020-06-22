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Ростуризм назвал главную задачу после начала туристического сезона

К июлю туристический сезон в России можно будет считать открытым, главная задача — обеспечить безопасный и доступный доступ для граждан страны на всей ее территории, заявила глава Ростуризма
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

К началу июля в России будут открыты для свободного посещения все наиболее популярные туристические направления, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, этот момент станет стартом туристического сезона в стране.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», — сказала Догузова.

Ранее Догузова заявляла, что потери российской туристической отрасли из-за пандемии не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. По итогам первой половины 2020 года она предварительно оценила потери турбизнеса в 1,5 трлн руб.

Глава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии
Бизнес
Фото: Алексей Зотов / ТАСС


«Дай бог, к концу следующего года мы вот эти потери наверстаем. Это надо будет очень ускоренными темпами расти, принимать нестандартные решения, в том числе и с точки зрения въездного потока», — отметила она.

Догузова 13 июня заявила, что другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов. Ведомство, по ее словам, находится в контакте с зарубежными партнерами относительно отдыха россиян за границей. «Речь идет о возможности начать такие путешествия с середины июля, где-то речь идет об августе», — сказала она и добавила, что конкретные даты на официальном уровне никто из зарубежных партнеров не готов назвать.

Член президиума Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в разговоре с РБК 9 июня допустил, что цены на российских курортах могут подняться. О такой возможности он говорил, как об одном из вариантов. «Это не прогноз, а один из возможных сценариев. Повышение цен возможно, если значительно сместится турпоток с выездного туризма на внутренний и если спрос превысит предложение, которое сейчас ограниченно, так как многие отели пока не открылись», — сказал Курносов.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что отдых не подорожает: цены будут на уровне прошлого года или даже ниже. «Наши данные оставались неизменными всегда: повышение цены в этом сезоне крайне маловероятно, потому что все понимают, что у людей нет денег», — подчеркнула она.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Ростуризм, сезон, карантин
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