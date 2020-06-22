Ростуризм назвал главную задачу после начала туристического сезона

К июлю туристический сезон в России можно будет считать открытым, главная задача — обеспечить безопасный и доступный доступ для граждан страны на всей ее территории, заявила глава Ростуризма

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

К началу июля в России будут открыты для свободного посещения все наиболее популярные туристические направления, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, этот момент станет стартом туристического сезона в стране.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», — сказала Догузова.

Ранее Догузова заявляла, что потери российской туристической отрасли из-за пандемии не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. По итогам первой половины 2020 года она предварительно оценила потери турбизнеса в 1,5 трлн руб.

«Дай бог, к концу следующего года мы вот эти потери наверстаем. Это надо будет очень ускоренными темпами расти, принимать нестандартные решения, в том числе и с точки зрения въездного потока», — отметила она.

Догузова 13 июня заявила, что другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов. Ведомство, по ее словам, находится в контакте с зарубежными партнерами относительно отдыха россиян за границей. «Речь идет о возможности начать такие путешествия с середины июля, где-то речь идет об августе», — сказала она и добавила, что конкретные даты на официальном уровне никто из зарубежных партнеров не готов назвать.