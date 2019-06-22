В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Очевидцы, по информации местных СМИ, также сообщают о подтоплениях в Боткинской больнице, ресторане быстрого питания на Невском проспекте и вестибюле станции метро «Площадь Восстания». Также непогода привела к сбою электричек

Фото: "Фонтанка"

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем. Непогода в итоге привела к затоплениям на нескольких улицах и набережных города. Об этом со ссылкой на очевидцев и пользователей соцсетей сообщает местный портал «Мойка.78».

В частности, из-за дождя, по их данным, затопило Лиговский проспект на пересечении с ул. Воздухоплавателей (съезд на Витебский проспект), Октябрьскую набережную, Синопскую набережную, а также набережную реки Фонтанки. Порталу 78.ru в пресс-службе предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» уточнили, на места случившегося выехала бригада рабочих.

Кроме того, течь, уточняет «Фонтанка» со ссылкой на комитет здравоохранения Смольного, появилась в приемном покое в старом здании Боткинской больницы на Миргородской улице. Пациентов оттуда перенаправляют на госпитализацию в новый корпус на Пискаревском проспекте.