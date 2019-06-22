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Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Очевидцы, по информации местных СМИ, также сообщают о подтоплениях в Боткинской больнице, ресторане быстрого питания на Невском проспекте и вестибюле станции метро «Площадь Восстания». Также непогода привела к сбою электричек
Фото: "Фонтанка"

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем. Непогода в итоге привела к затоплениям на нескольких улицах и набережных города. Об этом со ссылкой на очевидцев и пользователей соцсетей сообщает местный портал «Мойка.78».

В частности, из-за дождя, по их данным, затопило Лиговский проспект на пересечении с ул. Воздухоплавателей (съезд на Витебский проспект), Октябрьскую набережную, Синопскую набережную, а также набережную реки Фонтанки. Порталу 78.ru в пресс-службе предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» уточнили, на места случившегося выехала бригада рабочих.

Кроме того, течь, уточняет «Фонтанка» со ссылкой на комитет здравоохранения Смольного, появилась в приемном покое в старом здании Боткинской больницы на Миргородской улице. Пациентов оттуда перенаправляют на госпитализацию в новый корпус на Пискаревском проспекте.

Также вода просочилась в ТК «Невский» на проспекте Большевиков. Там, согласно сообщению пользовательницы «ВКонтакте» Дарьи Серебровой, протекла крыша.

Портал SPBDnevnik тем временем со ссылкой на очевидцев передает, что из-за ливня на Невском проспекте затопило ресторан быстрого питания KFC. Кроме того, из-за просочившейся воды, замечает «Фонтанка», для пассажиров временно закрыли вестибюль станции метро «Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала. На снимках с места инцидента видно, что сотрудники метрополитена пытаются выкачать со станции воду при помощи шлангов.

Помимо этого, непогода стала причиной сбоя в движении пригородных электричек. Из-за падения напряжения в контактной сети на полчаса были задержаны пять электропоездов, рассказали представители Октябрьской железной дороги.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Санкт-Петербург, дождь, Лиговский проспект
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