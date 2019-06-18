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Электричка сбила пешехода в Подмосковье

На Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) пешеход попал под поезд. Об этом говорится в сообщении на сайте МЖД. Интервалы движения электричек увеличены. В сообщении указано, что пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге.

«По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом», — указали в МЖД. Машинист пытался остановить поезд, однако расстояние оказалось недостаточным, и наезда избежать не удалось. О состоянии пострадавшего не сообщается.

«После незапланированной стоянки поезд продолжил движение», — говорится в сообщении.

31 мая в Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути. Один из них скончался на месте, двое были госпитализированы.

Теги: электричка, Рижское направление, МЖД
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