Электричка сбила пешехода в Подмосковье

На Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) пешеход попал под поезд. Об этом говорится в сообщении на сайте МЖД. Интервалы движения электричек увеличены. В сообщении указано, что пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге.

«По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом», — указали в МЖД. Машинист пытался остановить поезд, однако расстояние оказалось недостаточным, и наезда избежать не удалось. О состоянии пострадавшего не сообщается.

«После незапланированной стоянки поезд продолжил движение», — говорится в сообщении.

31 мая в Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути. Один из них скончался на месте, двое были госпитализированы.