Superjob: за 5 лет расходы россиян на выпускные детей выросли почти в два раза

За пять лет расходы россиян на выпускные детей выросли почти в два раза

Расходы на проведение выпускного и наряды школьников за пятилетие стабильно росли. В этом году в 11 классе организация вечера обойдется в среднем в 17 тыс. руб., одежда для юноши — в 18 тыс. руб., для девушки — в 20 тыс.

Фото: РБК

В этом году в среднем по стране расходы родителей на организацию выпускного для одиннадцатиклассников составят 17 тыс. руб., для девятиклассников — 12 тыс. руб., следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob (есть у РБК).

По сравнению с 2019 годом отмечен почти двукратный рост затрат: тогда в 11 классе выпускной обходился в 11,4 тыс. руб., в 9-м — в 5,9 тыс. руб. В 2023-м году среднероссийские расходы составляли 16,5 тыс. руб. для одиннадцатиклассников и 10,5 тыс. руб. для девятиклассников.

В Москве и Санкт-Петербурге расходы на проведение выпускных традиционно выше: в этом году в 9 классе жители столицы потратят 14 тыс. руб., Петербурга — 13 тыс. руб. В 11 классе, соответственно, 21 тыс. руб и 20 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом для одиннадцатиклассников расходы в этих двух городах выросли на две тысячи рублей, для девятиклассников — на 1,5 тыс. и на 2 тыс. руб. соответственно.

Опрос проводился в 514 населенных пунктах России (все округа) 19 апреля — 21 мая среди 3 тыс. родителей выпускников 9 и 11 классов школ.

Почти такую же сумму, что и на организацию праздника, родители будут тратить на наряды детей. В среднем для выпускника 9 класса он обойдется в 15 тыс. руб., для выпускницы — в 14 тыс. руб. В случае с 11 классом одеть девушку выйдет дороже, чем молодого человека (20 тыс. руб. и 18 тыс. руб. соответственно).

Эти расходы по сравнению с 2019 годом тоже стали больше: тогда наряд для девятиклассника обходился 8,4 тыс. руб., для девушки — в 8,8 тыс. руб. В 11 классе — 15,5 тыс. руб. для юноши и 16 тыс. руб. для девушки.

Дороже всего одеть выпускника в этом году обойдется московским родителям: в 9 классе наряд для сына в среднем потратят 15,5 тыс. руб., в 11-м — 20 тыс. руб.; для дочери в 9-м — 15 тыс. руб., в 11-м — 22 тыс. руб. В Петербурге расходы чуть ниже: юноши — 12 тыс. руб., если речь о девятикласснике, и 18,5 тыс. руб., если об одиннадцатикласснике. В случае с девушками траты составят 12,5 тыс. и 20 тыс. руб.

По сравнению с 2019-м в этом году стало меньше тех, у кого не будет выпускных: в 9 классе это 5% (было 7%), в 11-м — 12% (было 16%).

