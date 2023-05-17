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Российские родители рассказали о росте расходов на выпускные детей

Опрос Superjob: у российских родителей выросли расходы на выпускные детей
В среднем по России на выпускной в девятом классе родители сейчас тратят 10,5 тыс. руб., в 11 классе — 16,5 тыс. руб. Четыре года назад суммы были меньше в полтора-два раза. Больше стали и расходы родителей на наряды выпускников
Фото: РБК
Фото: РБК

У российских родителей по сравнению с 2019 годом в полтора-два раза выросли расходы на организацию выпускных балов детей, следует из опроса, проведенного сервисом для поиска работы SuperJob (есть у РБК).

В среднем по России на выпускной в девятом классе родители сейчас собирают 10,5 тыс. руб., но в Москве и Санкт-Петербурге расходы выше — 12,5 тыс. и 11 тыс. руб. соответственно.

За выпускные в 11 классе родители платят еще больше: средняя сумма по России — 16,5 тыс. руб., в Москве — 19 тыс. руб., в Петербурге — на одну тысячу меньше.

По сравнению с 2019-м, расходы на выпускной в девятом классе выросли в два раза (было 5,9 тыс.), в 11-м — в полтора (11,4 тыс. руб.). Относительно прошлого года они увеличились на 500 руб. (было 10 тыс.) и 1,5 тыс. руб. (было 15 тыс. руб.) соответственно.

Опрос проводился в 501 населенном пункте во всех округах России с 12 апреля по 15 мая. Были опрошены три тысячи родителей выпускников 9 и 11 классов школ.

Дороже стали обходиться и выпускные наряды. В среднем по России для выпускника девятого класса на него тратят 13,5 тыс. руб., для выпускницы — 13 тыс. руб. В 11-м классе наряд для сына будет стоить родителям 17 тыс. руб., для дочери — 16,5 тыс.

В столице, как и в случае с ценой выпускного, одежда тоже обходится дороже: в девятом классе наряд для юноши стоит 13,8 тыс., для девушки — 14 тыс., в 11-м классе для тех и других по 18,5 тыс. руб. В Санкт-Петербурге расходы, наоборот, ниже среднероссийских, но только для выпускников: девятого класса — 10 тыс. руб., 11-го — 12,5 тыс. Для выпускниц это 16 тыс. и 17,5 тыс. соответственно.

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В 2019-м в среднем по России наряды для девятиклассников на выпускной обходились в 8,4 тыс. для юноши и в 8,8 тыс. для девушки (то есть в 2023-м костюмы дороже почти в два раза), для одиннадцатиклассников — в 15,5 тыс. и 16 тыс. соответственно (сейчас — примерно на 15% больше).

30% опрошенных родителей учеников девятых классов рассказали, что не будут покупать наряд для сыновей, в случае с дочерьми об этом сообщили 25% респондентов. В 11-м классе наряды детям покупают чаще: только 17% родителей юношей и 9% родителей девушек решили не делать этого.


В марте Superjob проводил опрос относительно одобрения ЕГЭ. Среди родителей выпускников положительно относятся к экзамену только 19%. Среди педагогов сторонников ЕГЭ оказалось около трети, как и среди россиян младше 24 лет. В необходимости отмены экзамена убеждены 66% опрошенных.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
выпускные школьники родители расходы
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