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Общество ,  
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Четыре человека погибли при крушении легкого самолета в Канаде

В канадской провинции Онтарио произошло крушение небольшого пассажирского самолета, на борту которого находились четыре человека, все они погибли, передает телеканал CBC.

По данным телеканала, самолет Piper PA-28 Cherokee направлялся из Драйдена в Маратон. Его обломки были найдены в районе озера Кукукус, примерно в 40 км к юго-востоку от Су-Лукаут.

«Нам удалось идентифицировать только двоих из четырех человек, и мы все еще работаем над уведомлением [их семей] для этих двоих. Пока у нас нет [личностей] всех четырех жертв», — рассказал представитель местной полиции Эллисон Лоуренс. Он также уточнил, что самолет принадлежал пилоту.

Полиция провинции Онтарио займется расследованием причин крушения.

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Фото:Global Look Press

20 апреля еще одно крушение самолета произошло в столице Гаити Порт-о-Пренс, в результате погибли шесть человек. Крушение произошло на южном выезде из города, в коммуне Карфур. Самолет упал на оживленную улицу и столкнулся с транспортными средствами. Премьер-министр Ариэль Анри в Twitter выразил соболезнования в связи с трагедией и поручил провести расследование. Reuters писал, что разбившийся самолет летел в город Жакмель на юго-востоке страны.

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Канада крушение самолета авиакатастрофа Онтарио
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