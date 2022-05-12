Самолет с 11 пассажирами на борту разбился в Камеруне

Небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в лесу в центральной части Камеруна, передает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта республики.

Причина крушения и личности находившихся на борту самолета пока не установлены, ведутся спасательные работы, пишет агентство.

По данным Alarabiya News, авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем самолета, который позже обнаружили в лесу недалеко от города Нанга-Эбоко, примерно в 150 км к северо-востоку от столицы Камеруна Яунде.

Источники AFP сообщают, что самолет использовала компания Cameroon Oil Transportation Company, которая обслуживает нефтепровод, проходящий между Камеруном и Чадом. Самолет летел из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо в Бангладеше, уточняют собеседники агентства.

1 мая в провинции Канады в Онтарио произошло крушение небольшого пассажирского самолета. Самолет Piper PA-28 Cherokee направлялся из Драйдена в Маратон. На его борту находились четыре человека, все они погибли. Обломки самолета были найдены в районе озера Кукукус, примерно в 40 км к юго-востоку от Су-Лукаут.