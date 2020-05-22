На оборонных предприятиях Северодвинска произошла вспышка COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 12:59
«Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 19:25 В основанном Лагутенко баре «Мумий тролль» назвали причины закрытия Общество, 19:18 Chevrolet запустила сервис онлайн-бронирования автомобилей Партнерский материал, 19:02 Умер член Зала баскетбольной славы Джерри Слоун Спорт, 18:55 Метод Пиотроски: как найти эффективную компанию для инвестиций в США Quote, 18:53 В Подмосковье с 25 мая возобновится продажа автомобилей и жилья Общество, 18:50 Медведев оценил решение США выйти из Договора по открытому небу Политика, 18:47 Российский ученый назвал сроки испытания вакцины от коронавируса на людях Общество, 18:38 Скончался бывший тренер «Интера» и «Наполи» Симони Спорт, 18:27 В Подмосковье решили отменить электронные пропуска Политика, 18:24 Путин допустил новую волну Covid-19 в РФ. Под угрозой экономика и биткоин Крипто, 18:21 Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы Общество, 18:18 В России назвали самые популярные китайские автомобили Авто, 18:14 Биомедтех, образование и финтех: динамика венчурного рынка России РБК и Центр поддержки экономики, 18:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

На оборонных предприятиях Северодвинска произошла вспышка COVID-19

За сутки число заражений COVID-19 в Северодвинске выросло почти на четверть. Подавляющее большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности, сообщила пресс-служба губернатора Архангельской области
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На предприятиях оборонного комплекса, расположенных в Северодвинске, выявлено сразу несколько десятков зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом было заявлено на прошедшем в городе совещании под руководством врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Согласно данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Северодвинске выявлено 53 случая заражения COVID-19, тогда как днем ранее только два. На долю Северодвинска пришлось более половины выявленных за сутки в области больных (всего их 84). Общее число заразившихся в городе выросло почти на четверть (до 276).

«Подавляющее большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности», — отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области. О каких именно предприятиях идет речь — не уточняется.

Глава управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов отметил, что заболеваемость COVID-19 в Северодвинске почти в полтора раза выше, чем в среднем по региону, а это значит, что речь идет о возникновении серьезного очага инфекции.

«В регионе распространяется серьезный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — сказал на совещании Цыбульский.

Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19
Политика

Власти региона предложили руководству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) развернуть на территории Северодвинска 200 дополнительных инфекционных коек для госпитализации больных, а также организовать лабораторию для проведения оперативных исследований на COVID-19.

В Северодвинске расположены два крупных предприятия, занимающихся ремонтом и строительством боевых кораблей — ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» и ПО «Северное машиностроительное предприятие» (Севмаш). На странице «Звездочки» в социальной сети «ВКонтакте» 22 мая появилось сообщение, опровергающее слухи об изменении режима работы предприятия.

«Сведения о том, что на заводе вновь вводится какой-то особый режим работы; о том, что завод якобы прекращает работу; о том, что с понедельника надо сидеть дома; прочие слухи, распространяющиеся в курилках, бытовках, рабочих кабинетах, являются недостоверными! Никаких изменений режима работы не вводится <...> С 25 мая прекращает работу только один объект — место для курения у парадного входа в заводоуправление», — говорится в сообщении.

«Конкретно у нас на заводе динамика практически нулевая за три дня. На сегодняшнее утро у нас то ли 27, то ли 28 человек с подтвержденным диагнозом, зафиксированным с 5 апреля» — сообщили РБК в пресс-службе «Звездочки». В пресс-службе АО «ПО «Севмаш» посоветовали обратиться за комментарием в ФМБА. РБК направил запрос в пресс-службу ФМБА России.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Согласно официальным данным, к 22 мая в Архангельской области выявлено 972 случая заражения COVID-19, умер один человек.

Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
Теги: Архангельская область, Северодвинск, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter