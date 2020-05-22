На оборонных предприятиях Северодвинска произошла вспышка COVID-19

За сутки число заражений COVID-19 в Северодвинске выросло почти на четверть. Подавляющее большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности, сообщила пресс-служба губернатора Архангельской области

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На предприятиях оборонного комплекса, расположенных в Северодвинске, выявлено сразу несколько десятков зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом было заявлено на прошедшем в городе совещании под руководством врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Согласно данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Северодвинске выявлено 53 случая заражения COVID-19, тогда как днем ранее только два. На долю Северодвинска пришлось более половины выявленных за сутки в области больных (всего их 84). Общее число заразившихся в городе выросло почти на четверть (до 276).

«Подавляющее большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности», — отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области. О каких именно предприятиях идет речь — не уточняется.

Глава управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов отметил, что заболеваемость COVID-19 в Северодвинске почти в полтора раза выше, чем в среднем по региону, а это значит, что речь идет о возникновении серьезного очага инфекции.

«В регионе распространяется серьезный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — сказал на совещании Цыбульский.