Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

Президент Белоруссии заявил, что ракеты необходимы для того, чтобы нанести «неприемлемый урон» вторгшемуся в страну и застрявшему среди лесов и болот противнику

Александр Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.

«Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — сказал президент (цитата по его пресс-службе), напомнив, что армия готовится отражать агрессию в лесисто-болотистой местности, а там именно ракеты могут «нанести неприемлемый урон» любому противнику.

Глава государства отметил, что белорусские военные не планируют захватывать другие государства, а потому для страны нет смысла в создании межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками. Но потратить деньги на разработку оборонительного оружия придется.

«Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом», — предупредил Лукашенко.